



ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile eşleşen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, bordo-mavili takımla yapacakları maçın çok zevkli geçeceğini, tur atlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda eşleştiği Trabzonspor'u çift maç eleme sistemine göre yapılacak müsabakalar sonunda kupa dışında bırakmayı hedefliyor.

Karadeniz temsilcisine karşı oynanacak ilk maça moral ve motivasyon açısından en iyi şekilde hazırlanmak isteyen mavi-beyazlı ekip, kupada final oynamayı amaçlıyor.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 4 büyük takımından birine karşı oynamanın, hem futbolculara vitrin olması hem de Erzurum'u tanıtmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kupada çok güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerine işaret eden Altıparmak, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacaklarını anlattı.





- "Tavla oynarken bile yenilgiyi hazmedemem"





Altıparmak, Trabzonspor maçının zevkli ve çekişmeli geçeceğine inandığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"İster lig, ister kupa ister hazırlık maçı olsun biz her maçı kazanmak için oynayacağız. Bunu yapabilecek yeterli kadromuz var. Tavla oynarken bile yenilgiyi hazmedemem. Hedefimiz turu geçmek, gidebildiğimiz yere kadar da gitmek. Trabzonspor'la ilk maçı kendi sahamızda oynamamız belki dezavantaj gibi görünse de biz bunu avantaja çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Karadeniz ekibini yenmek için mücadele edeceklerini söyleyen Altıparmak, "Trabzonspor takımı belki Süper Lig'de, belki çok iyi kadroları var ama bu futbol sahada oynanıyor, bu bir yürek işidir, önemli olan bizim ne yapacağımızdır. Biz iyi olduktan sonra Trabzonspor maçı çok zevkli geçecek. Çünkü onların da çok iyi hücum oyuncuları var, hücum oynuyorlar ama biz de iyiyiz. Bu maçta turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.





- "Trabzonspor, her zaman Trabzonspor'dur"





Trabzonspor'un, Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle yükselişe geçtiğine dikkati çeken Altıparmak, şöyle devam etti:

"Trabzonspor belki lige kötü başladı, kötü gitti ama Rıza hocanın gelmesiyle oynadıkları sistemde bir farklılık oldu. Trabzonspor, her zaman Trabzonspor'dur. Böyle büyük camialar bir anda toparlanırlar. Bu tür camialarda iki maç üst üste kazanıldığı zaman her şey unutulur. En dibi gördüler, onlar için bundan daha kötüsü yok, şimdi yavaş yavaş yükselmeye başladılar. Bizim için bu daha tehlikeli. Hemen hemen aynı şartlardayız diyebilirim. Biz de aynı şekilde şu anda en dipleri gördük diyebilirim. Bu demek değil ki burada kalınacak. Bizim için de iyi bir çıkış maçı olabilir. Moral ve motivasyon açısından çok önemli bir karşılaşma olabilir."

Mehmet Altıparmak, Trabzon'da yapılacak rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeyi planladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Trabzonspor maçına kazanmaya çıkacağız. İnşallah kazanıp ikinci maça da avantajlı skorla gideceğiz. Kupada hedef nedir? Şampiyonluksa şampiyonluktur. Trabzonspor'u eledikten sonra başka bir büyük takım çıkacak. Belki çok daha iyi bir takımla oynayacağız. Bizim için önemli olan oynadığımız maçı kazanmaktır. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz."

Erzurum temsilcisi, kupada Trabzonspor'la ilk maçını 30 Kasım'da kendi sahasında oynayacak.



