Trabzonspor, Mustafa Akbaş'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın sözleşmesini 1 sezon uzattığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Akbaş ile olan mevcut sözleşmemiz 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya, 2018-2019 futbol sezonu için, 2 milyon 750 bin lira garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Muhabir: Selçuk Kılıç







