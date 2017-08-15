Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor...

Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-mavili kulüp, PFDK'ya gönderildi. Konyaspor Kulübü Başkanı Yardımcısı Ahmet Baydar'ın da bu maçla ilgili sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle kurula sevk edilmesine karar verildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Osmanlısporlu oyuncu Tonia Tisdell'i de takımının Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada kural dışı hareketi dolayısıyla PFDK'ya gönderdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor, Adanaspor, Samsunspor, Gaziantepspor, Altınordu kulüpleriyle Elazığsporlu oyuncu Fatih Serkan Kurtuluş da PFDK'ya sevk edildi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ATİKER KONYASPORDisiplin SevkleriFutbolOsmanlısporPFDKSamsunsporTFFTFF 1. LigTrabzonspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5