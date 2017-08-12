Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Trabzonspor, sezonu Atiker Konyaspor karşısında açacak

- Süper Lig'de zirveyi hedefleyen bordo-mavililer, 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın Atiker Konyaspor'u ağırlayacak

Trabzonspor, sezonu Atiker Konyaspor karşısında açacak


TRABZON (AA) - Süper Lig'de zirveyi hedefleyen Trabzonspor, 2017-2018'in ilk haftasında yarın konuk edeceği Atiker Konyaspor'u mağlup ederek sezona iyi başlangıç yapmak istiyor.

Medical Park Stadı'nda ilk sezon başlangıcını yapacak bordo-mavililer, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

Hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Bordo-mavililerde cezası bulunan Onur Recep Kıvrak ile menisküs ameliyatı edilen Fabian Castillo, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Onur'un yerine kalede Esteban Alvarado, Castillo'nun yokluğunda da Theo Bongonda'nın ilk 11'de yer alması bekleniyor.


- Yeni transferler


Trabzonspor'da yeni transferler de ilk kez bir lig maçında bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak.

Karadeniz temsilcisinde, İspanya'nın Celta Vigo takımından transfer edilen Theo Bongonda, Milan'dan alınan Juraj Kucka ve Eskişehirspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra bordo-mavili ekibe katılan Kamil Ahmet Çörekçi, kadroda yer alacak.

Beş sezon önce Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve son olarak forma giydiği Çin'in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilen Burak Yılmaz da teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda yeniden bordo-mavili taraftarların önünde mücadele edecek.

Trabzonspor'un Atiker Konyaspor karşısında Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Bongonda ve Burak Yılmaz 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ATİKER KONYASPORFutbolSüper LigSüperligTrabzonspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5