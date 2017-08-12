Trabzonspor, sezonu Atiker Konyaspor karşısında açacak





TRABZON (AA) - Süper Lig'de zirveyi hedefleyen Trabzonspor, 2017-2018'in ilk haftasında yarın konuk edeceği Atiker Konyaspor'u mağlup ederek sezona iyi başlangıç yapmak istiyor.

Medical Park Stadı'nda ilk sezon başlangıcını yapacak bordo-mavililer, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

Hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Bordo-mavililerde cezası bulunan Onur Recep Kıvrak ile menisküs ameliyatı edilen Fabian Castillo, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Onur'un yerine kalede Esteban Alvarado, Castillo'nun yokluğunda da Theo Bongonda'nın ilk 11'de yer alması bekleniyor.





- Yeni transferler





Trabzonspor'da yeni transferler de ilk kez bir lig maçında bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak.

Karadeniz temsilcisinde, İspanya'nın Celta Vigo takımından transfer edilen Theo Bongonda, Milan'dan alınan Juraj Kucka ve Eskişehirspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra bordo-mavili ekibe katılan Kamil Ahmet Çörekçi, kadroda yer alacak.

Beş sezon önce Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve son olarak forma giydiği Çin'in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilen Burak Yılmaz da teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda yeniden bordo-mavili taraftarların önünde mücadele edecek.

Trabzonspor'un Atiker Konyaspor karşısında Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Bongonda ve Burak Yılmaz 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.