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Trabzonspor Sosa'nın transfer sürecini tamamladı

- Bordo-mavili kulüp, Milan'dan transfer ettiği Jose Ernesto Sosa ile anlaştığını borsaya bildirdi

Trabzonspor Sosa'nın transfer sürecini tamamladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, İtalya'nın Milan takımında forma giyinen Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa'nın transfer sürecinin tamamlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa ile şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya 2017-2018 sezonu ilk yarı dönemi için 1 milyon 620 bin avro garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kesin transferi için şirketimizce satın alma hakkının kullanılması halinde, futbolcuya 2017-2018 sezonu ikinci yarısı için 1 milyon 620 bin avro, 2018-2019 sezonu için 3 milyon 320 bin avro, 2019-2020 sezonu için 3 milyon 240 bin avro garanti ücret ödenecektir."

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FutbolSosa'nın TransferiTrabzon
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