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Trabzonspor, üstünlüğünü koruyamadı

- Bordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda uzun süre önde götürdüğü müsabakada deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı - Gruplarda ilk puanını alan Spor Toto 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, ilk golünü de Trabzonspor'a attı

Trabzonspor, üstünlüğünü koruyamadı


DENİZLİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Spor Toto 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor karşısında 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Trabzonspor, 2016 yılındaki son maçını beraberlikle tamamladı.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçta 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle 1-0 öne geçen Trabzonspor, 89. dakikada rakip oyuncu Emir Can Sayar'ın golüne engel olamadı.

İlk maçta iç sahada 5-0 mağlup ettiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, H Grubu'nda puanını 5'e çıkardı.

Kızılcabölükspor'un 16 kişilik kadroyla çıktığı müsabakada, konuk ekipte 17 futbolcu yer aldı.

Yurt genelinde olduğu gibi kar yağışının etkili olduğu Denizli'de saha zemini maçtan önce temizlendi. Karşılaşmada ilk yarım saatlik bölümün ardından kısa süreli kar yağışı oldu.


- Okay kupada gollerini sürdürdü

Kupada bu sezon eleme turlarında 2 gol atan Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu, Kızılcabölükspor karşısında 3. golüne ulaştı.

Bu sezon ligde henüz gol sevinci yaşayamayan Okay'ın, 2. eleme turunda Serhat Ardahanspor ve bir üst turda Çorum Belediyespor karşılaşmasında birer golü bulunuyor.


- Kızılcabölükspor grupta ilkleri yaşadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 eleme turunda başarılı olarak gruplara kalan Kızılcabölükspor, gruptaki ilk puanını Trabzonspor karşısında aldı. Müsabakada son bölümde beraberlik golünü bulan Spor Toto 3. Lig temsilcisi, grup aşamasında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kızılcabölükspor'un beraberlik golünün sahibi Emir Can Sayar, bu sezon Denizli temsilcisinde eleme turlarında da 6 gol atmıştı.

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FutbolKızılcabölüksporTrabzonsporZiraat Türkiye Kupası
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