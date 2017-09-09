Trabzonspor, yeni transferlerini tanıttı





TRABZON (AA) - Trabzonspor, transferin son gününde kadrosuna kattığı Jose Sosa, Tomas Hubocan ve Volkan Şen için imza töreni düzenledi.

Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Muharrem Usta'nın yer aldığı törende, 2 yıllık anlaşma sağlanan Volkan Şen ve satın alma opsiyonlu kiralanan Jose Sosa ile Tomas Hubocan'la sözleşme imzalandı.

Başkan Usta, törende yaptığı açıklamada, zor bir transfer sürecinde eksikliklerini tamamlamanın uğraşını verdiklerini aktardı.

Bordo-mavili kulübün kuruluşunun 50. yılında olduklarını dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"Zor süreçlerden bugüne ulaştık. Daha güçlü bir takım olmak, Trabzonspor gibi başarılı bir kulübün nice başarılı dönemleri yakalaması açısından yoğun bir uğraş içerisindeyiz. Umut ediyorum ki var olan çok değerli futbolcularımızla yeni transferlerimizle 2017-2018 sezonunda çok ama çok iyi bir Trabzonspor'u hep birlikte göreceğiz. Bütün amacımız çok başarılı, zirvede olan bir Trabzonspor inşa edebilmek. Bu yolculukta en büyük gücümüz camiamız, taraftarımız. Trabzonspor'un nice şampiyonluk ve başarılarını birlikte yakalamak ümidiyle yeni transferlere 'hoş geldiniz' diyorum."

Usta, Trabzonspor'un uzun zamandan sonra 24-25 kişilik bir kadrosu olduğunu da vurgulayarak, "Kadronun dışında şu an kalan hiçbir oyuncumuz yok. Göreve geleli 2 yıl oldu. Bir takımımız oluyordu 24-25 kişi. Takıma girmeyen, dışarıda da 15 kişilik kadromuz bulunuyordu. Bu kadronun maliyeti şu andaki 3 transferin 2 katı kadar oluyordu. Biz bu yıl '24-25 kişilik kadromuz olsun, bunun dışında bulunup bizim maliyetini üstlendiğimiz, oynamayan, gereksiz ağır yükün altından kurtulalım' dedik. Çok uzun zamandan sonra ilk defa bunu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ligde 2. sırada olmak ile 6. sırada bulunmak arasında ekonomik anlamda da büyük farklar yaşandığını kaydeden Usta, "Maç kazanmak, sponsor, seyirci gelirleri, oyuncuların değerlerinin artmasına baktığımızda yıllık gelir farkı 80 milyon lira. İşte biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Takım dışında olan oyunculara ödeme yükü olmayan bir Trabzonspor, sıralamada mümkün olan en yukarıdaki yere çalışan ve gelirlerini en üste çıkarmaya çalışan bir Trabzonspor olmalı. Bu finansal balans işi. Trabzonspor gibi kulüp, asla kabul edilemeyecek bir sırada bulunmamalı. Bundan sonraki yıllarla ilgili daha iyi planlama yapar duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Usta, Volkan Şen'i de bağırlarına bastıklarını belirterek, "Volkan, zaten milli oyuncu. Milli takıma da gidecektir. Trabzonspor'a da çok katkısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





- Sosa: "Katkı sağlamak istiyorum"





Jose Sosa ise öncelikle kulüp başkanı Muharrem Usta'ya teşekkür ederek, "Benim için zor alınan bir karardı ama gerçekten güzel bir karar aldığıma inanıyorum. Başkanımın söylediği gibi önemli bir sene olacak ama hepimiz kenetlenmeliyiz. Bu bir süreç, hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak, takıma katkı sağlamak istiyorum." dedi.

Sosa, eski kulübü Beşiktaş'tan bir transfer önerisi alıp almadığı yönündeki soruya, "Beşiktaş hakkında konuşmak gerçekten zor. Resmi olarak teklif gelmedi. Bu anın tadını çıkarmak, burayı konuşmak benim için daha önemli." yanıtını verdi.





- Volkan: "Burak Yılmaz, transferimde etkili oldu"





Volkan Şen ise Trabzonspor'un kendisine kucak açtığını ve tekrar sahip çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugünden itibaren bütün olumsuzlukları geride bırakarak futbola konsantre olup sahada Trabzonspor forması altında çok başarılı olmak istiyorum. Benim için zor bir süreçti. Menajerim ve başkanıma tekrar Trabzonspor'a geri dönmek istediğimi iletmiştim. O günden bu yana zorlu süreç. Sonunda çok mutlu olduğum gün oldu. İnşallah sahada sadece futbola odaklanıp elimden gelenin en iyisini yaparak takıma, skora katkı sağlamak istiyorum."

Taraftarlara teşekkür eden Volkan Şen, "Dün havalanında çok güzel karşıladılar. Bu teşekküre sahada elimden gelenin en iyisini yaparak cevap vermek istiyorum. Kulüp ve benim için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

Volkan Şen, Burak Yılmaz ile görüştüğünü anlatarak, "Bana destek oldu. Bana inanıyordu. Açıkçası Burak Yılmaz, transferimde etkili oldu." ifadesini kullandı.

Slovak futbolcu Tomas Hubocan ise Türkiye'de önemli bir kulübe geldiğini aktararak, "Bunun farkındayım. Başkanım ve beni buraya öneren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben dün geldiğimden beri havalimanında, şehirde olsun, kulübün ne kadar büyük olduğunu hissettim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok çalışacağız. İnanıyorum ki bu yılın sonunda hedefimize ulaşacağız." şeklinde görüş belirtti.





- 4. transfer 'Bordo Maviş" bebek





Medical Park Stadı'nda düzenlenen imza töreninde bir de sürpriz yaşandı.

Başkan Muharrem Usta, Balıkesirli bir ailenin, adı soyadı "Bordo Maviş" olan 6 aylık bebeğini, törenin başlamasının hemen ardından 4. transfer olarak tanıttı.

Usta, 'Bordo Maviş' bebeğe imza attırarak kulüp ve Türk futbol tarihinin en genç transferini yaptı.

İmza töreninin başında Bordo Maviş bebekle birlikte annesi Burcu ve babası Ulaş'ı toplantı masasına davet eden Başkan Usta, "Belki dünya tarihinin en küçük transferini gerçekleştirdik. Bordo Maviş bebek, Trabzonspor'un futbolcusu olabilmek için bundan sonra bizimle olacak." dedi.

Başkan Usta, gelecekte 'Bordo Maviş' bebeği Trabzonspor'da futbolcu olarak görmek istediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bordo, şimdilik minik bir esinti, bir rüzgar ama biz onun büyüyünce fırtına olup eseceğine yürekten inanıyoruz. Ailemizin tek hedefi Balıkesir'den Trabzon'a yerleşmek ve Bordo'yu Trabzonspor'da oynayacak bir futbolcu olarak yetiştirmek. Annenin bana gönderdiği bir mektup vardı. Bu mektupta isteklerini benimle paylaştı. Artık aileyi Trabzon'a yerleştirip Bordo'yu da kulübümüzün geleceğinde başarılı bir futbolcu olarak görmek en büyük idealimiz olacaktır. Öte yandan o büyüyene kadar biliyoruz ki bize, camiamıza uğur getirecek. Tribünlerimiz bu sezondan itibaren Bordo-Maviş'in ismiyle inleyecek."



