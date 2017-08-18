Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Saral: Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönüp yolumuza devam edeceğiz

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, artık hedefleri olan kaliteli bir takıma sahip olduklarını, hafta sonu da ligde Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak yollarına emin adımlarla ilerleyeceklerine inandıklarını söyledi.

Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana bordo-mavili takımı hak ettikleri seviyelere tekrar çıkarabilmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

İlk gün karşılaştıkları manzaradan kulübü bugünlere getirmenin kolay olmadığını dile getiren Saral, şöyle devam etti:

"Bugün artık çok daha büyük hedefleri olan iyi bir takıma sahibiz. Kaliteli bir oyuncu topluluğumuz var. Sezon öncesi kamplarımız çok verimli geçti. Sezona da taraftarımızın müthiş desteği ile Atiker Konyaspor'u yenerek iyi başladık. Elbette eksiklerimiz var ve bu eksiklerin giderilebilmesi adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Önümüzde Fenerbahçe ile oynayacağımız önemli bir maçımız var."

"Hataların değil futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir maç olmasını diliyoruz"

Saral, camia olarak kenetlenmeleri ve Fenerbahçe maçına konsantre olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Takımımızın morali ve konsantrasyonu üst seviyede. Maçı yönetecek hakemin geçmişe yönelik kötü referansları var. Biz hakemlerden sadece kendimize değil her takıma karşı adaletli olmalarını istiyoruz. Hataların değil futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir maç olmasını diliyoruz. İnancımız o dur ki Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönüp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Selçuk Kılıç