Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Uğur Yılmaz Halit Yıldız yardım kampanyası
Bütçesi revize edildi
Bütçesi revize edildi
Vergini öde baskını
Vergini öde baskını
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde,...

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenmana sakatlığı bulunan Uğur Demirok katılmadı. Jose Sosa takımdan ayrı koşu yaparken, Hasan Batuhan Artarslan kondisyon salonunda çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik antrenman yaptı.

Trabzonspor, yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolSüper LigTrabzonspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5