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Trabzonspor'da Aykut Demir'in sözleşmesi feshedildi

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da futbolcu Aykut Demir'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada,...

Trabzonspor'da Aykut Demir'in sözleşmesi feshedildi

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da futbolcu Aykut Demir'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, kulüp içi disiplin yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle yönetim kurulumuz tarafından 5 Eylül itibarıyla haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aykut DemirFutbolSüperligTrabzonTrabzonspor
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