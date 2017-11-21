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Trabzonspor'da, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

TRABZON (AA ) - Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde...

Trabzonspor'da, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı


TRABZON (AA ) - Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda, sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Jose Sosa, Uğur Demirok, Volkan Şen ve Hugo Rodallega, tedavi amaçlı salonda çalıştı. Mustafa Akbaş ile Abdurrahim Dursun ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Çift kale maçta golcüler, Burak Yılmaz ve Dame N'Doye iki takımın kalesine geçti. Kaleciler Esteban Alvarado ve Uğurcan Çakır'ın da oyuncu olarak görev aldığı antrenman maçında, N'Doye'un takımı maçı 6-5 kazandı.

Antrenmanın ardından 22 yaşına giren Theo Bongonda'ya sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı.

Öte yandan Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı askerleri de antrenmanda teknik kadro ve futbolcularla bir araya geldi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



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AntrenmanDemir Grup SivassporFutbolTrabzonspor
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