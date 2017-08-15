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Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi

- İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi gündemde olan Ogenyi Onazi de tekrar takımla antrenmana çıktı

Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi

TRABZON (AA) - Süper Lig'de ilk hafta sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 2. haftada Fenerbahçe ile 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan bordo-mavili takımın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmana, sakatlığı bulunan Fabian Castillo haricinde tüm futbolcular katıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi gündemde olan Ogenyi Onazi de tekrar takımla antrenmana çıktı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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Anahtar Kelimeler:
AntrenmanFutbolSüperligTrabzonspor
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