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Trabzonspor'da, Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

- Yeni transfer Hubocan, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor'da, Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi.

Bordo-mavili futbolcuların ısınmanın ardından pas ve taktik, son bölümde ise gol vuruşu çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Trabzonspor ile kiralık sözleşme imzalayan Slovak futbolcu Tomas Hubocan da takımla ilk idmanına çıktı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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