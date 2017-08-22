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Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı...

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik ağırlıklı çalışma yaptığı belirtildi.

Antrenmana, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Burak Yılmaz ile tedavisi devam eden Castillo'nun katılmadığı kaydedildi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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AntrenmanFutbolGöztepeSüper LigSüperligTrabzonspor
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