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Trabzonspor'da iki ayrılık

Bordo-mavili kulüp, Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor'a, Ibanez'in ise Kardemir Karabükspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'da iki ayrılık

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor'a, Luis Ibanez'in ise Kardemir Karabükspor'a transfer olduğu bildirildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Bursaspor Kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon avro artı KDV ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Ibanez'in Kardemir Karabükspor'a transferine ilişkin yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Luis Ezequiel Ibanez'in, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar, Kardemir Karabükspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Muhabir: Tuğba Yardımcı

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Anahtar Kelimeler:
Luis IbanezSporTrabzonsporTransferYusuf Erdoğan
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