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Trabzonspor'da kupasız geçen 7 sezon

Süper Ligi 51 puanla 6. sırada kapatan, Türkiye Kupası'nda da grup aşamasında elenen Trabzonspor, 2009-2010 sezonundan bu yana kupa sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor'da kupasız geçen 7 sezon

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 51 puanla 6. sırada kapatan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da grup aşamasında elenen Trabzonspor, 7 sezondur kupa hasreti çekiyor.

En son 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası'nda Şanlıurfa'da yapılan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1, Süper Kupa'da Bursaspor'u 3-0 yenerek çifte sevinç yaşayan bordo-mavililer, daha sonra kupa kazanamadı.

Trabzonspor, kupa sevincini en son teknik direktör Şenol Güneş'le elde etti. Güneş'in ardından bordo-mavililerde 7 teknik adam görev yaparken kupa kazanma başarısı gösteremediler.

Bordo-mavililer, Ahmet Suat Özyazıcı döneminde 4, Özkan Sümer döneminde de 2 kez lig şampiyonluğu kupasını müzesine getirmişti.

Trabzonspor'un müzesinde 27 kupa var

Trabzonspor'un müzesinde Birinci Lig döneminden 27 kupa bulunuyor.

Bordo-mavililerde 6 lig şampiyonluğu kupası, 8 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 5 Başbakanlık Kupası yer alıyor.

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