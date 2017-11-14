Trabzonspor'da, Osmanlıspor maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş, Batuhan Artarslan salonda çalışırken, Onazi ve Kucka ise yan sahada takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenmana, milli takımlarında bulunan Tomas Hubocan, Durica, Bero, Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun ve Abdulkadir Ömür katılmadı.

Öte yandan A Milli Takım kampından dönen Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu da antrenmanı düz koşu yaparak bitirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarına devam edecek.