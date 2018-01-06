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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili açıklama

ANTALYA (AA) - Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın sağ dizinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Antalya kampında bu sabah yaptığı çalışmada...

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili açıklama


ANTALYA (AA) - Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın sağ dizinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Antalya kampında bu sabah yaptığı çalışmada sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz Burak Yılmaz'ın çekilen MR'ı sonucunda sağ diz arka dış köşesinde (posterolateral) 1. derece yaralanma tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Burak Yılmaz, sabah saatlerinde yapılan antrenmandaki çift kale maçta Abdülkadir Ömür'le girdiği mücadele sırasında acı içinde yerde kalmıştı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burak, antrenmana devam etmişti.

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Burak YılmazFutbolSakatlıkSüper LigSüperligTrabzonspor
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