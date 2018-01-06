Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili açıklama ANTALYA (AA) - Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın sağ dizinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Antalya kampında bu sabah yaptığı çalışmada...

06 Ocak 2018 Cumartesi 17:31