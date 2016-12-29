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Trabzonspor'dan finansal duran varlık açıklaması

İSTANBUL (AA) - Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret AŞ'ye ait 3 bin 360 adet hisse senedi, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'ye satıldı.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma...

Trabzonspor'dan finansal duran varlık açıklaması

İSTANBUL (AA) - Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret AŞ'ye ait 3 bin 360 adet hisse senedi, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'ye satıldı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şirketin bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında aldığı finansal duran varlık satışı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Şirketimiz iştiraklerinden Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret AŞ'ye ait her biri bin lira nominal bedelli 7 bin adet toplam 7 milyon liralık tamamı ödenmiş sermayesinin yüzde 48'ine tekabül eden 3 bin 360 adet hisse senedini, yapılan değerleme sonucu tespit edilen bedel dikkate alınarak 46 milyon 897 bin 630 lira bedelle Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'ye satılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kamuya açıklanan son finansal tablolar baz alındığında, şirketin aktif toplamının 277 milyon 18 bin 696 lira olduğu aktarılan açıklamada, bu miktara göre hesaplanan 46 milyon 897 bin 630 liralık işlem bedelinin yüzde 50'lik eşik değerin altında kaldığı, bu nedenle de herhangi bir ayrılma hakkı doğmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ortaklık değerinin 309,7 milyon lira olması dolayısıyla işlem bedelinin yüzde 50'lik eşik değerin altında yer alması nedeniyle de herhangi bir ayrılma hakkı doğmadığı bildirildi.

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Finansal Duran VarlıkKAPTrabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞTSPOR
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