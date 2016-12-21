Trabzonsporlu Durica, takımına inanıyor





TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Jan Durica, çok sayıda yeni oyuncunun kadroya katıldığını, bu nedenle ekip olmanın kolay olmadığını belirterek, adım adım ilerleyerek iyi bir takım birlikteliğine kavuşacaklarını bildirdi.

Durica, Trabzonspor dergisinde yer alan röportajında, bordo-mavili takıma gelmeden önce Robert Vittek ve Marek Sapara ile görüştüğünü ve fikirlerini aldığını paylaşarak, bu isimlerin Trabzon'a gelmesinde katkısı olduğunu anlattı.

Sakin yerleri çok sevdiğini, Moskova'nın ise böyle olmadığını vurgulayan Durica, "Orada 20 milyon insan ve çok fazla trafik vardı. Bu nedenle Trabzon hem benim hem de ailem için çok iyi. Deniz kenarında bir evimiz var. Bebeğimizi güzel bir ortamda büyütüyoruz. Moskova ve İstanbul gibi şehirlerde insanlar daha sinirli ve stresli oluyor. Trabzon'da ise insanlar daha sıcak ve arkadaş canlısı." ifadelerini kullandı.

Slovak futbolcu, takımın bulunduğu durumdan kendisinin ve takım arkadaşlarının mutlu olmadığının altını çizerek, "Yeni kurulan takımlara biraz zaman gerekiyor. Zamanla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuz iyileşiyor. Örnek vermek gerekirse, Beşiktaş maçında çok iyi oynadık ama bazı hakem hataları nedeniyle sonuç ortada. Kariyerim boyunca bu kadar uzun süren bir kupa serüveniyle karşılaşmamıştım. Bu zamana kadar hep eleme usulü maçlar oynadım. Bu maçlar ligi nasıl etkiler bilmiyorum ancak kupayı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Ligi de bitirebileceğimiz en iyi yerde tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda çok iyi ve deneyimli oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken tecrübeli savunma oyuncusu, şunları belirtti:

"Önemli deneyimleri olan kaptan Onur'un yanı sıra genç futbolcular kadroda bulunuyor. Çok sayıda yeni oyuncu takıma katılmış durumda. Böyle olunca takım olmak kolay ve çabuk olmuyor. Adım adım ilerleyeceğiz ve iyi bir takım birlikteliğine kavuşacağımızı düşünüyorum. Şu anda da o sürecin içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Hocamız, takımı yukarıya taşımak istiyor"





Jan Durica, teknik direktör Ersun Yanal'ın karakterli ve işini disiplinli yapan bir teknik adam olduğunu aktararak, "Arada bizi esprilere de boğuyor. Ayrıca oyuncularla birebir görüşmeler yapıyor, bizlerin fikirlerini alıp takımın durumunu soruyor. Bu bana göre çok önemli. Kötü sonuçlar sonrası ise çok üzülüyor. Hocamız, Trabzonspor için her zaman daha iyisini yapmak ve takımı yukarıya taşımak istiyor." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da insanların futbola aşkla bağlı olduğunu anlatan Durica, özellikle Galatasaray maçı sonrası havalimanında çok kalabalık grup tarafından karşılanmanın kendisini çok şaşırttığını ve mutlu ettiğini, böyle bir durumu ilk kez yaşadığını ifade etti.

Durica, kendisine verilen, 'Savunma Bakanı' lakabı hakkında ise şunları kaydetti:

"Benim için çok eğlenceli ancak ben kendimi o şekilde hissetmiyorum. Ben bu takımın bir oyuncusuyum. O nedenle sahada yüzde yüzümü vermek istiyorum. 34 yaşındayım ve futbol kariyerimin son iki senesini yaşıyorum. Bu süre içinde elimden geldiğince takımıma katkı sağlamak istiyorum."

Daha önce oynadığı takımlarda kendisine "kaya" lakabı takıldığını anımsatan Durica, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlıklı beslenmeye ve kendime iyi bakmaya özen gösteriyorum. Yaş ilerledikçe genç oyunculara oranla iki kat daha fazla çalışıp kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de bunu yapıyorum. Mutlaka ekstra çalışmalar yapıyorum. Örneğin antrenmanlardan bir saat önce salona girip çalışmaya başlıyorum."



