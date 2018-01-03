Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yarın toplanmaya başlayacak bordo-mavili takım, akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.
Karadeniz ekibinde, yabancı oyuncuların bir gün gecikmeli olarak 5 Ocak'ta Antalya kampına katılacağı belirtildi.
Kampta genç oyuncular Hüseyin Türkmen ve Furkan Yıldırım'ın da yer alacağı kaydedildi.
Trabzonspor'un Antalya kampı, 14 Ocak Pazar günü sona erecek.