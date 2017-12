Trabzonspor'un genç yeteneğinin hayali Avrupa'da oynamak

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, Trabzonspor dergisindeki röportajında, babasının sahibi olduğu halı sahada futbolla tanıştığını, ilkokul yıllarında kendinden büyüklerle sokak aralarında futbol oynadığını kaydetti.

Öğrenim gördüğü okula gelen Trabzonspor'un antrenörlerinin kendisini seçmesinin ardından bordo-mavili kulübün altyapısında oynamaya başladığını anlatan Abdülkadir, "Trabzonspor'un kapısından içeri girdiğimde 9 yaşındaydım. Hocalarım bana çok şey öğretti. Çok küçük yaşta olmama rağmen gelecekle ilgili planlamalarımda futbola ilişkin değerleri ve ahlaki kavramları bana çok güzel öğrettiler. Onlar sayesinde kitap okuma alışkanlığı edindim. Zaten çok seviyordum ama alışkanlık haline getirdiler. Kendimi mental anlamda geliştirmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

"Futbolla hayat arasında dengeli bir çizgi kurdum"

Abdülkadir Ömür, çoğu genç oyuncunun 'futbol oynuyorsam okulu kesinlikle bırakmalıyım' tarzında bir düşünceye sahip olduğuna ancak kendisinin altyapıda oynarken okuluna gereken önemi verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Okuldan çıktıktan sonra düzenli bir programım vardı. Hemen eve gidip yemek yiyor ve altyapı tesislerine geçiyordum. Altyapı tesisleri evimize uzaktı. Bu sebeple annem yanıma yemek veriyordu. İdmandan sonra vücudum güçsüz kalmasın diye annemin verdiği yemeği yiyordum. Yaşım genç olmasına rağmen futbolla hayat arasında dengeli bir çizgi kurdum. Bu, ailesel anlamda bana çok şey kattı. Ailem de bana çok önem, özen gösterdi. Çocukken bile bana olgun bir insan gibi yaklaştılar. O yüzden futbola daha fazla önem verdim."

"Şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyorum"

Abdülkadir Ömür, sezona kötü başlangıç yapmalarına rağmen seri galibiyetlerle ligde üst sıralara yükseldiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla hedeflediğimiz noktaya, şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Takım içerisinde her şey yolunda. Yerlisi, yabancısı tüm oyuncular çok iyi. Takımdaşlık anlamında bir sorunumuz yok. Sadece sezon başında sonuç alamıyorduk, şimdi onu da almaya başladık. Sonuç olarak takım olduğumuzu söyleyebilirim. Her takım, her maç iyi oynayacak diye bir şey, kural yok. Barcelona gibi takımlar da bazen kötü performans sergileyebiliyor. Biz de o dönemden geçtik. Kesinlikle maç seçmiyoruz. Sadece derbi diye tabir edilen müsabakalarda ayrı bir konsantrasyon oluyor."

"Onur ve Burak ağabeylerin önünde seremoniye çıkıyordum"

Trabzonspor altyapısında 10 yıl boyunca forma giydiğini belirten bordo-mavili futbolcu, hayallerini gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Maçlarda top toplayıcı olarak görev yaptığını anlatan Abdülkadir, "2010-2011 sezonunda Onur ve Burak ağabeylerin önünde seremoniye çıkıyor, top toplayıcılık yapıyordum. O dönemler tribünden gelen bir çocuk olarak hayaller kuruyordum. Şimdi bu hayali gerçekleştirdiğim için inanılmaz mutluyum. Bu kutsal forma altında uzun yıllar top koşturup, başarılar elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın iyi bir çalıştırıcı olmasının yanında iyi de bir insan olduğunu vurgulayan Abdülkadir Ömür, şunları aktardı:

"Kendisiyle iyi bir çıkış yakaladık. Bize güveniyor, biz de ona güveniyoruz. Göreve geldikten sonra benimle konuşarak 'Seni kullanacağım, bazen yedek bırakacağım, bazen de ilk 11'de oynatacağım.' ifadesini kullandı. Bu, tamamen hocamızın kararı. Ben görev aldığım sürece Trabzonspor formasını en iyi şekilde taşıyıp, elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağım. Beş yıl önce altyapıdaydım, şimdi buradayım. Hayalim Avrupa'da oynamak. Tabii ki önce Trabzonspor forması altında hem yurt içinde hem de yurt dışında başarı elde etmeyi amaçlıyorum. Buradaki görevimi tamamladıktan sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum. Her futbolcu gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefliyorum."

Muhabir: Hakan Burak Altunöz