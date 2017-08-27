Trabzonspor'un kalesi düştü

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor, 44 sezondur mücadele ettiği ligde, 2013-2014 sezonuyla beraber kalesinde tarihinin en kötü ilk 3 haftasını yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor (2-1) maçında 1, Fenerbahçe (2-2) deplasmanında 2, İzmir'de Göztepe (3-2) karşısında 3 gol olmak üzere kalesinde toplam 6 gol gördü.

2013-2014 sezonunda da 6 gol yiyen Trabzonspor, söz konusu sezonla beraber savunmadaki en kötü başlangıcını yaptı.





- Hiç gol yemediği sezonlar





Trabzonspor, ilk 3 haftada hiç gol yemediği 4 sezon yaşadı.

Karadeniz ekibi, 1986-87, 1982-83, 1981-82,1978-79 sezonlarında rakiplerine geçit vermezken, 2014-2015, 2008-2009, 1995-96, 1993-94, 1992-93, 1990-91, 1989-90, 1985-86, 1984-85, 1979-80, 1976-77, 1975-76 sezonlarında da 1'er gol kalesinde gördü.





- 44 sezon





Trabzonspor'un 44 sezonda ligin ilk 3 haftasında yediği goller şöyle:

Sezon2017-201862016-201732015-201632014-201512013-201462012-201322011-201232010-201122009-201042008-200912007-200842006-200742005-200622004-200542003-20044 2002-200322001-200222000-200131999-200031998-199931997-199821996-199741995-199611994-199541993-199411992-1993 11991-1992 31990-199111989-199011988-1989 31987-1988 21986-1987 01985-198611984-198511983-198421982-1983 01981-1982 01980-198121979-198011978-197901977-197821976-197711975-197611974-19752







