Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

"Trabzonspor'un kara günleri geride kalacaktır"

- Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Saral: - "Trabzonspor’a yakışan oyuncularla görüşmelerimiz devam etmektedir. Başkan ve yönetimimizin camiamızın başını yerden kaldıracağından kimsenin şüphesi olmasın."

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü hedeflerinin uzağında tamamlayan Trabzonspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, takımın kara günlerinin geride kalacağını belirtti.

Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transfer döneminde gerekli takviyeleri yaparak camianın başını yerden kaldıracaklarından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini bildirdi.

Sorumluluklarının bilincinde olduklarını aktaran Saral, "İmkanlar zor da olsa kaliteli lider oyuncu transferlerimiz olacak. Taraftarımızın başı eğilmeyecek. Kimse vazgeçilmez değildir. Taraftarımız eleştirilerinde haklıdır. Mazeret yok, artık icraat zamanı. Susma değil, takıma omurga olma, omurga bulma zamanı. Hata yönetenlerindir." ifadelerini kullandı.

Saral, ligin başından beri oyuncuların alacaklarının bir gün bile gecikmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kazancının karşılığını vermeyenin kredisi bitmiştir. Ligin ilk yarısında ve özellikle Fenerbahçe maçının ardından çok üzüldük. Trabzonspor'a yakışan oyuncularla görüşmelerimiz devam etmektedir. Başkan ve yönetimimizin camiamızın başını yerden kaldıracağından kimsenin şüphesi olmasın. Trabzonspor'un kara günleri geride kalacaktır."

Fenerbahçe maçının ardından takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gidişi esnasında yaşananlara da değinen Gökhan Saral, "Trabzonspor'un tesislerine taraftar kılığında gelen, aracı ile güvenlik görevlisinin ayağına çarpan provokatörü savunmak hadsizliktir. Olay esnasında provokatör tesis dışına çıkartılarak uzaklaştırılmıştır. Futbolcularımız tarafından fiziki müdahale olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.





İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FutbolGökhan SaralSpor Toto Süper LigTrabzonspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.