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Trabzonspor'un sezon açılış maçlarındaki performansı

- Bordo-mavililer, Süper Lig tarihindeki 43 açılış maçında 27 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı - Son iki açılış maçını kazanan Karadeniz ekibi, Konyaspor ile ikinci kez lig başlangıcında karşı karşıya gelecek

Trabzonspor'un sezon açılış maçlarındaki performansı


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, 43 sezonun başlangıç maçlarında 27 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 22 kez açılış maçlarını dış sahada, 21 kez de evinde oynadı.

Dış sahadaki ilk hafta müsabakalarında 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, sahasındaki açılışlarda ise 15 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyetle sezona giriş yaptı.


- Son 2 sezonda galip


Trabzonspor, son 2 sezonda lige galibiyetle başladı.

2014-2015 sezonunda deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, 2015-2016'da Bursaspor'u 1-0, geçen sezon da Kasımpaşa'yı sahasında 2-0 mağlup etti.


- Konyaspor ile 2. kez


Trabzonspor, Konyaspor ile lig tarihinde ikinci kez bir açılış maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım 2003-2004 sezonunun ilk haftasında Konya'da karşılaşmış ve müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.


- İlk hafta maçları


Trabzonspor'un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:


Sezon Maç Sonuç1974-75Trabzonspor-Fenerbahçe0-11975-76 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 1976-77 Trabzonspor-Göztepe 1-0 1977-78 Mersin İ.Y-Trabzonspor 0-0 1978-79Boluspor-Trabzonspor 0-0 1979-80 Trabzonspor-Bursaspor 0-0 1980-81 Bursaspor-Trabzonspor 1-1 1981-82 Zonguldakspor-Trabzonspor 0-1 1982-83 Sarıyer-Trabzonspor 0-1 1983-84 Trabzonspor-Zonguldakspor 3-1 1984-85 Sarıyer-Trabzonspor 0-0 1985-86 Trabzonspor-Bursaspor 3-0 1986-87 Galatasaray-Trabzonspor 0-1 1987-88 Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0 1988-89 Trabzonspor-Eskişehirspor 2-0 1989-90 Trabzonspor-Karşıyaka 1-0 1990-91Karşıyaka-Trabzonspor 0-2 1991-92Trabzonspor-Samsunspor 4-1 1992-93Trabzonspor-Sarıyer 4-0 1993-94 Trabzonspor-Bursaspor 1-1 1994-95 Trabzonspor-Altay 3-1 1995-96 Trabzonspor-MKE Ankaragücü 3-1 1996-97 Trabzonspor-Altay 1-0 1997-98Kocaelispor-Trabzonspor 1-3 1998-99 Trabzonspor-Gaziantepspor 0-1 1999-00 Adanaspor-Trabzonspor 1-2 2000-01Erzurumspor-Trabzonspor 1-3 2001-02 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2002-03 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0 2003-04 Konyaspor-Trabzonspor 3-3 2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3 2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1 2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0 2007-08 Trabzonspor-Sivasspor 0-3 (Hükmen) 2008-09 Trabzonspor-Ankaraspor 2-0 2009-10 Sivasspor-Trabzonspor 1-2 2010-11MKE Ankaragücü-Trabzonspor 0-2 2011-12Manisaspor-Trabzonspor 1-12012-13 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor 1-1 2013-14 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0 2014-15 Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor 0-0 2015-16Trabzonspor-Bursaspor 1-0 2016-17Trabzonspor-Kasımpaşa2-0



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