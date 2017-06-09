Trabzonspor'un sezon hikayesi





TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 2016-2017 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal'ın futbolcularıyla soyunma odasında olan diyaloglarını sosyal medyadan paylaştı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden, "Bir sezon da böyle geçti. Ersun Hocamız öğrencilerini sezon boyunca böyle motive etti. Soyunma odasından 2016-2017 sezonunun kısa hikayesi." yazılı bir video yayımladı.

Soyunma odasında maçlar öncesinde ve devre arasında futbolcularıyla görüşen Yanal'ın, sık sık uyarılarda bulunduğu, oyuncularını motive etmeye çalıştığı görüldü.

Ligin son maçında 2-1 kaybedilen Bursaspor maçı öncesinde yine futbolcularına uyarılarda bulunan Yanal, "Trabzonspor ile Bursaspor Trabzon'da 40 maç yaptı. Bu 41. maç ve sadece 1 kez mağlup oldu Trabzonspor. Bugün ligi belirleme maçı. Kim olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Biz bu işin sonunda imza atacak takımız ve bu imzayı atmak zorundayız. Şerefimize, namusumuza leke getirmeyelim arkadaşlar. Çıkalım işimizi yapalım, önümüzdeki hedeflere bakalım. Herkes bugüne kadar büyük çaba gösterdi. Herkes büyük çabanın karşılığını aldı. Hepinizin emeği sağ olsun. Bugün de son noktayı koyalım. Alnımız açık bir şekilde gidelim." ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısının golsüz beraberlikle tamamlamasının ardından soyunma odasında futbolcularına uyarılarını yineleyen Yanal, şunları kaydetti:

"Hızlı hücumla çıkacağız kimse gelmiyor. Çıkmıyoruz coşkumuz yok. Bunu coşturamazsak işimiz içeride zor. Cezayı keserler ve bu iyi olmaz. Bu ayıp olur utanırız, sıkılırız, yerin dibine gireriz. Ben bu duyguları hissediyorum. Biz Trabzonspor'dayız. Coşkulu bir şekilde taktiğini ortaya koy. Yeter... karakterini ortaya koy. Her iyi şey unutulur, sadece kötü hatırlanır. Karakteriniz ve kendiniz için hayırlı olsun. Bu ikinci yarı farklı olacak."