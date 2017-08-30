Trakyalı motorculardan

EDİRNE (AA) - Trakya Motosiklet Kulüpleri Birliği tarafından İstanbul'dan başlatılan "30 Ağustos Büyük Zafer Sürüşü" Edirne'de sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla Silivri'den başlayan tur kapsamında 500 motorcu 250 kilometre boyunca Edirne'ye kadar motor sürdü.

Motor sürücüleri Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na geldi. Grup burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Trakya Motosiklet Kulüpleri Birliği Sözcüsü Özkan Kandemir, milli birlik ve beraberliği arttırmak ve 30 Ağustos'u kutlamak için turu düzenlediklerini söyledi.

30 Ağustos Zaferi'ni coşkuyla yaşadıklarını vurgulayan Kandemir, şunları kaydetti:

"Trakya'daki bütün motosiklet kulüplerini bir çatı altında toplayan bir derneğiz. Bundan sonra milli bayramlarda ve sosyal sorumluluk projelerinde bir araya gelip Trakya'mıza ve ülkemize hizmet etmeye çalışacağız. Bugün de 30 Ağustos Büyük Zafer Sürüşü'nün ikincisini gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl ilkini Lüleburgaz-Silivri arası yapmıştık. Bugünde Silivri'den başlayıp sırasıyla Tekirdağ, Muratlı, Lüleburgaz ve Havsa'yı geçerek Edirne'de turumuzu sonlandırdık. Bu kortejimiz bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en uzun 30 Ağustos korteji oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Bayramımız kutlu olsun."