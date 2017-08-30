Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Böcek ilaçlı yumurta Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Deniz
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı

Trakyalı motorculardan "Zafer" sürüşü

EDİRNE (AA) - Trakya Motosiklet Kulüpleri Birliği tarafından İstanbul'dan başlatılan "30 Ağustos Büyük Zafer Sürüşü" Edirne'de sona erdi.30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla Silivri'den başlayan tur kapsamında 500 motorcu...

Trakyalı motorculardan

EDİRNE (AA) - Trakya Motosiklet Kulüpleri Birliği tarafından İstanbul'dan başlatılan "30 Ağustos Büyük Zafer Sürüşü" Edirne'de sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla Silivri'den başlayan tur kapsamında 500 motorcu 250 kilometre boyunca Edirne'ye kadar motor sürdü.

Motor sürücüleri Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na geldi. Grup burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Trakya Motosiklet Kulüpleri Birliği Sözcüsü Özkan Kandemir, milli birlik ve beraberliği arttırmak ve 30 Ağustos'u kutlamak için turu düzenlediklerini söyledi.

30 Ağustos Zaferi'ni coşkuyla yaşadıklarını vurgulayan Kandemir, şunları kaydetti:

"Trakya'daki bütün motosiklet kulüplerini bir çatı altında toplayan bir derneğiz. Bundan sonra milli bayramlarda ve sosyal sorumluluk projelerinde bir araya gelip Trakya'mıza ve ülkemize hizmet etmeye çalışacağız. Bugün de 30 Ağustos Büyük Zafer Sürüşü'nün ikincisini gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl ilkini Lüleburgaz-Silivri arası yapmıştık. Bugünde Silivri'den başlayıp sırasıyla Tekirdağ, Muratlı, Lüleburgaz ve Havsa'yı geçerek Edirne'de turumuzu sonlandırdık. Bu kortejimiz bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en uzun 30 Ağustos korteji oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Bayramımız kutlu olsun."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer BayramıEdirneKutlamaTrakya Motosiklet Kulüpleri Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5