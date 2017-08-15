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Transanatolia, İzmir'den start alacak

- İzmir'den 19 Ağustos'ta başlayacak mücadele, 26 Ağustos'ta Samsun'da tamamlanacak

Transanatolia, İzmir'den start alacak


İZMİR (AA) - 2017 Transanatolia Ralli Raid, 19 Ağustos'ta İzmir'de başlayıp 26 Ağustos'ta Samsun'da sona erecek.

Bu sene yedinci kez düzenlenecek Transanatolia Ralli Raid, motosiklet, 4x4 araba, ATV ve kamyon kategorilerindeki araçların katılımı ile gerçekleştirilecek.

Bu yıl İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Yeni Zelanda, Arjantin ve Azerbaycan'dan katılımın beklendiği Transanatolia, İzmir'de başlayıp, Denizli, Antalya, Konya-Karapınar, Niğde-Aladağ'ın ardından rotasını kuzeye çevirip Kapadokya, Tokat-Gümünek'ten sonra Samsun'da sona erecek.

Yarışın startı, 19 Ağustos Cumartesi günü Kültürpark'ta verilecek. Mücadele, 26 Ağustos Cumartesi günü Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak.

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MücadeleParkurTransanatoliaYaris
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