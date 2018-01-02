Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Transfer dönemlerinin gözdesi Gaziantepspor, kapanmanın eşiğinde

- Süper Lig'de 27 yıl aralıksız mücadele ettikten sonra geçen sezon küme düşen ve mali sıkıntılar nedeniyle kapanmanın eşiğine gelen Güneydoğu ekibi, 1990'lı yılların sonundan itibaren yüksek bonservis bedelleriyle sattığı futbolcularla dikkati çekmişti - Kırmızı-siyahlı kulüp, bu dönemde aralarında Tabata, Ayhan Akman, İsmail Köybaşı, Johnson, İbrahim Toraman, Elvir Bolic, Dany, Olcan Adın ve Muhammet Demir'in de bulunduğu futbolcuların bonservisinden 60 milyon avroyu aşkın para kazandı

Transfer dönemlerinin gözdesi Gaziantepspor, kapanmanın eşiğinde


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'de istikrarlı yapısı ve transferdeki başarılı hamleleriyle bir döneme damgasını vuran Gaziantepspor, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kısa sürede kapanmanın eşiğine geldi.

Süper Lig'de 1989-1990 sezonundan itibaren 27 yıl aralıksız yer alan, 2000-2001'de şampiyonluk için yarışan ve Avrupa kupalarında 5 kez Türkiye'yi temsil eden Güneydoğu ekibi, geçen sezonun sonunda düştüğü TFF 1. Lig'de zor günler geçiriyor.

Tesisleşme ve denk bütçe konusunda bir dönem örnek gösterilen kulüplerden olan Gaziantepspor, 1990'lı yılların sonundan itibaren yüksek bonservis bedelleriyle sattığı futbolcularla dikkati çekmişti.


- Transferde 60 milyon avroyu aşkın para kazandı


Gaziantepspor, 1990'lı yılların sonundan itibaren çoğunu üst düzey kulüplere olmak üzere sattığı futbolcuların bonservislerinden yüksek miktarda gelir elde etti.

Kırmızı-siyahlılar, Elvir Bolic, Ayhan Akman, Yaw Preko, Samuel Johnson, İbrahim Üzülmez, Hakan Bayraktar, Joao Batista, Fatih Tekke, Kemal Aslan, İbrahim Toraman, İlhan Özbay, Gökhan Güleç, Antonio de Nigris, Ekrem Dağ, İsmail Köybaşı, Rodrigo Tabata, Wagner, Olcan Adın, Oğulcan Çağlayan, Serdar Kurtuluş, Ivelin Popov, Dany Nounkeu, Muhammet Demir ve Orkan Çınar'ın bonservislerinden 60 milyon avroyu aşkın parayı kasasına koydu.


- En fazla Beşiktaş'tan kazandı


Gaziantepspor, özellikle Beşiktaş'ın transfer ettiği futbolculardan önemli bir kazanç sağladı.

Ayhan Akman, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Gökhan Güleç, Ekrem Dağ, İsmail Köybaşı, Tabata ve Serdar Kurtuluş'u bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a gönderen kırmızı-siyahlılar, siyah-beyazlı kulüpten yaklaşık 30 milyon avro aldı.


- En çok Tabata kazandırdı


Gaziantepspor, kulüp tarihinde en yüksek bonservis bedelini Tabata'nın satışından elde etti.

Brezilyalı futbolcu için Beşiktaş'tan 8 milyon avro bonservis ücreti alan kırmızı-siyahlılar, Ayhan Akman için de yine siyah-beyazlı kulübün verdiği 6,5 milyon avroyu kasasına koydu.

İsmail Köybaşı'nın transferinde Beşiktaş'tan 5,5 milyon avro alan Gaziantepspor, Johnson'un bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile 4,5 milyon avroya el sıkıştı.

Güneydoğu ekibi, son dönemdeki en yüksek gelirli futbolcu satışını 2 milyon 750 bin avro karşılığında Trabzonspor'a verdiği Muhammet Demir ile yaptı.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BonservisFutbolGaziantepsporSüperligTFF 1. LigTransfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5