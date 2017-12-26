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"Transfere ihtiyacımız var"

- Adana Demirspor Kulübü Başkanı Gökoğlu: "3-4 bölgeye oyuncu almamız lazım"

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu, takımın transfere ihtiyacı olduğunu ve bunun için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Başkan Mehmet Gökoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlendiği basın toplantısında ligin ilk yarısını değerlendirdi.

Ligde 8 hafta galip gelememe hasretine lider MKE Ankaragücü'nü yenerek son verdiklerini hatırlatan Gökoğlu, ikinci yarıya iyi başlamak istediklerini belirtti.

Gökoğlu, transfer yapabilmeleri için öncelikle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 5 milyon 250 bin lira ödemeleri gerektiğini kaydederek, "Kulüp olarak transfere ihtiyacımız var. 3-4 bölgeye oyuncu almamız lazım. Geçen hafta Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile görüştük. Bize 5 milyon 250 bin liranın ödenmesi konusunda yardımcı olacaklarını söylediler. Hüseyin Sözlü başkanımız da ocak ayındaki transfer konusunda daha çok destek vereceğini söyledi." ifadelerini kullandı.


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Adana DemirsporFutbolMehmet GökoğluTFF 1. Lig
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