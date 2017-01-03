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"Transfere ihtiyacımız yok"

- Eskişehirspor Kulübü Genel Sekreteri Şahbaz: -"Takımın şampiyon olabilmesi adına transferleri sezonun başında gerçekleştirdiğimizden şu anda buna ihtiyaç duymuyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirspor Kulübü Genel Sekreteri Erdal Şahbaz, takımın şampiyon olabilmesi adına transferleri sezonun başında gerçekleştirdiklerinden, şu anda futbolcu takviyesine ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Şahbaz, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk yarısını 3. olarak kapatmalarına rağmen hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Antalya'da kamp yapan takımdaki oyuncuların moralinin yüksek olduğunu aktaran Şahbaz, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüzden aldığımız rapora göre transfere ihtiyacımız yok. Takımın şampiyon olabilmesi adına transferleri sezonun başında gerçekleştirdiğimizden şu anda buna ihtiyaç duymuyoruz. Eskişehirspor'un en önemli desteği taraftarıdır. Bu anlamda taraftarımız da düzenlenen kampanyalarımıza büyük destek verdi. 'Hatıra Bileti' kampanyasının maddi değerinden çok manevi değeri önem arz etti."

Toplamda 44 bin 266 passolig kart sayılarının bulunduğunu belirten Şahbaz, buna rağmen şu ana kadar 5 bin 807 kombine bilet sattıklarını, daha fazla desteklenmelerinin gerektiğini kaydetti.

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Basın AçıklamasıErdal ŞahbazEskişehirEskişehirspor
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