Transferin en hızlısı Göztepe

ANKARA (AA) - Futbolda 17 Haziran'da başlayan 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi dün gece tamamlandı. Süper Lig'de transfer döneminin en hareketli kulübü Göztepe oldu.

İzmir ekibi, 14 yıl sonra yeniden yükseldiği Süper Lig'de 18 oyuncuyu kadrosuna katıp, 14 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Ligin diğer bir yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor da, Kayserispor'la beraber 17 transfere imza attırdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe 10'ar, Beşiktaş ve Trabzonspor ise 7'şer oyuncuyu kadrosuna kattı

Futbolda ikinci transfer dönemi, 14-31 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

Muhabir: İlknur Yurdakul