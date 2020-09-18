Transferler harcama limitine takıldı

Ay boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler belirlendi. Rapora göre Ağustos ayında futbol kulüpleri arasında en çok Fenerbahçe konuşulurken, en çok haberi yapılan futbolcu Mert Hakan Yandaş oldu. Teknik direktörler listesinde ise aylar sonra yeni bir isim yer aldı. İşte araştırmanın detayları…

Futbolseverlerin en fazla heyecan duyduğu dönem geldi çattı. 2020 - 2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos itibarıyla başladı. 62 gün boyunca devam ederek, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek transfer dönemi için takımlar kolları sıvadı. Kulüpler kadro planlamalarını tam anlamıyla gerçekleştirmek için TFF'nin harcama limitlerini açıklamasını dört gözle bekledi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklama ile 2020-2021 sezonunda en çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede 2. sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş ve 3. sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.

Sevgi limit tanımaz

2020-2021 sezonu öncesinde; takımlar transfer çalışmalarını yürütürken, tüm gözler TFF’nin açıklayacağı harcama limitlerine çevrilmişti. Federasyon tarafından açıklanan rakamlar birçok kulübü tatmin etmezken, Fenerbahçe’den konuyla ilgili sert eleştiriler geldi. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada: “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir. Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir” ifadelerini kullandı. Limitlerin açıklamasından 2 gün sonra, “Sevgi Limit Tanımaz” sloganıyla aynı günde 4 transfer birden açıklayan Fenerbahçe 67 bin 144 haber ile medyada en çok konuşulan takım olmayı başardı. MTM’nin aynı raporuna göre, Sarı-Lacivertli takımı sırasıyla 53 bin 289 haber ile Beşiktaş ve 53 bin 156 haber ile Galatasaray takip etti.

Mert Hakan Fenerbahçe’de

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattı. Adı Galatasaray ile de anılan futbolcu için, sarı lacivertli kulüp yayınladığı transfer videosunda Cimbom’a gönderme yaptı. Yayınlanan videoda “Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir” ifadeleri yer aldı. Mert Hakan Yandaş’ın Galatasaray ile yaptığı whatsapp yazışmalarının basına sızdırılması da Ağustos ayının en çarpıcı olayları arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon Sivasspor’da gösterdiği performans ile büyük takımların gözdesi haline gelen başarılı futbolcu, 6 bin 685 haber ile Ağustos ayının en fazla konuşulan futbolcusu oldu. Eski takımı olan Galatasaray’a geri dönen Arda Turan 6 bin 427 haberde yer alarak ikinci, Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna dâhil ettiği eski yıldızı Gökhan Gönül ise 6 bin 45 haberde adından söz ettirerek listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Fenerbahçe’ye Alman ekolü

Ersun Yanal’ın ardından uzun süre teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, takımın başına eski futbolcusu Erol Bulut’u getirdi. Ligde Yeni Malatya ve Alanyaspor’da önemli başarılar elde eden Bulut, 1995-1999 yılları arasında forma giydiği sarı lacivertli takıma, bu kez antrenör olarak geri dönmüş oldu. Sarı-Lacivertli takım Almanya doğumlu teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bir başka eski Fenerbahçeli Mehmet Yozgatlı ise yeni sezonda Erol Bulut’un yardımcılığını üstlenecek. Ay boyunca toplam 11 bin 335 haberde yer alan başarılı çalıştırıcı Erol Bulut, Ağustos ayının en fazla konuşulan teknik direktörü olarak aylardır bu unvanı kimseye bırakmayan Fatih Terim’i geçmeyi başardı. Fatih Terim 7 bin 258 haber ile listede üçüncü sıraya düşerken, ikinci basamakta 10 bin 953 haber ile Sergen Yalçın yer aldı.

Ali Koç’tan sert eleştiri

20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin ardından rekor oyla başkanlığa gelen Ali Koç, görev süresinin son yılında mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkmışken, limit sorunuyla karşı karşıya kaldı. TFF’nin açıkladığı rakamlarla ilgili olarak; Fenerbahçe Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Koç’un “İlerleyen günlerde çok fazla sesimizi duyacaksınız. Bizi yalnızlığa itmek istiyorlar. Başka kulüpleri arayıp sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bize ulaşan kimse yok. Burada bir oyun oynanıyor. Hadi bakalım, nereye gidecek! Göreceğiz.” açıklamaları medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni sezonda kuvvetli bir takım oluşturmayı hedefleyen Ali Koç, geride bıraktığımız Ağustos ayında 6 bin 304 haberde yer alarak spor basınında en fazla konuşulan kulüp yöneticisi oldu. Limitlerle ilgili olarak; “Paraları Leyla’ya bastıkları için bu noktaya geldiler” sözleriyle Ali Koç’a gönderme yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise 6 bin 113 haberde kendinden söz ettirerek listenin ikinci sırasında yerini aldı.

Cüneyt Çakır yine zirvede

Aylardır en fazla konuşulan hakem olmayı sürdüren Cüneyt Çakır, Ağustos ayında da istikrarını devam ettirdi. Portekiz’de yapılan Şampiyon Ligi organizasyonunda ülkemizi temsil eden Çakır; Barcelona – Napoli maçını yönetti. Deneyimli hakemimiz maçın ardından iki ülke basını tarafından da eleştirildi. Marca'ya konuşan eski hakem Juan Andujar Oliver, ''Gol öncesi Lenglet, kendisine avantaj sağlamak ve pozisyon kazanmak için Demme'yi itiyor. Türk hakem, burada pozisyonu devam ettiriyor. Ancak, Barcelona'nın verdiği golü geçerli saymamalıydı.'' diye konuştu. Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre, ay boyunca 874 habere konu olan Cüneyt Çakır geride kalan ayın en fazla konuşulan hakemi oldu. Kendisini ikinci sırada 446 haber ile Ali Palabıyık, üçüncü sırada ise 402 haber ile Halil Umut Meler izledi.



