TSYD 54. Antalya Semineri





ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, dünyada 100 bağımlıdan sadece bir tanesinin kurtulabildiğini söyledi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Resort Hotel'de Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) bu yıl 54'üncüsünü düzenlendiği seminerin 'Bağımlılık ile Mücadelede Sporun Gücü' başlıklı oturumunda konuşan Yılmaz, uyuşturucu bağımlısı bir genci kurtarmanın kolay olmadığını dile getirerek, "On bağımlıdan sadece bir tanesi tedaviye geliyor. Bu tedaviyi kabul eden kişilerden de sadece onda biri arınıyor. Yani aslında uyuşturucudan arınma oranı sadece yüzde bir. Bunun için önceliğimiz gençlerimizin bu iletten uzak durmasını sağlamaktır. Burada sporun gücü çok önemli. Herhangi bir sıkıntıda maalesef yeniden başlama oranı çok yüksek. Dünyada petrol ve silah rantından sonra üçüncü sırada uyuşturucu geliyor." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rüştü Güner ise bağımlılığın önlenmesinde egzersiz ve sporun büyük önem taşıdığını aktardı.

İnsanın tembelliğe ve rahatlığa çok çabuk alıştığını anlatan Güner, şunları kaydetti:

"Sağlık ve sporda başarısızlık sorunlarımız var ama en büyük sorunumuz bağımlılık. Sorunun gerçek nedeni de hareketsizlik. Hareketsizliğin nedeni yaşamın çağdaş yaşam haline gelmiş olması. Bir parmağımızla tüm işlerimizi yapabiliyoruz. 100 yıl önce böyle değildi. Çözüm, hareket. Spor yapmamız gerekiyor. Egzersiz, bir tedavi yöntemidir."