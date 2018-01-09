Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki Zonguldak Limanı dünya Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

TSYD 54. Antalya Semineri

- Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Yılmaz: - "Uyuşturucudan arınma oranı sadece yüzde bir" - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Güner: - "Egzersiz, bir tedavi yöntemidir"

TSYD 54. Antalya Semineri


ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, dünyada 100 bağımlıdan sadece bir tanesinin kurtulabildiğini söyledi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Resort Hotel'de Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) bu yıl 54'üncüsünü düzenlendiği seminerin 'Bağımlılık ile Mücadelede Sporun Gücü' başlıklı oturumunda konuşan Yılmaz, uyuşturucu bağımlısı bir genci kurtarmanın kolay olmadığını dile getirerek, "On bağımlıdan sadece bir tanesi tedaviye geliyor. Bu tedaviyi kabul eden kişilerden de sadece onda biri arınıyor. Yani aslında uyuşturucudan arınma oranı sadece yüzde bir. Bunun için önceliğimiz gençlerimizin bu iletten uzak durmasını sağlamaktır. Burada sporun gücü çok önemli. Herhangi bir sıkıntıda maalesef yeniden başlama oranı çok yüksek. Dünyada petrol ve silah rantından sonra üçüncü sırada uyuşturucu geliyor." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rüştü Güner ise bağımlılığın önlenmesinde egzersiz ve sporun büyük önem taşıdığını aktardı.

İnsanın tembelliğe ve rahatlığa çok çabuk alıştığını anlatan Güner, şunları kaydetti:

"Sağlık ve sporda başarısızlık sorunlarımız var ama en büyük sorunumuz bağımlılık. Sorunun gerçek nedeni de hareketsizlik. Hareketsizliğin nedeni yaşamın çağdaş yaşam haline gelmiş olması. Bir parmağımızla tüm işlerimizi yapabiliyoruz. 100 yıl önce böyle değildi. Çözüm, hareket. Spor yapmamız gerekiyor. Egzersiz, bir tedavi yöntemidir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dali Başkanı Prof. Dr. Rüştü GünerFutbolGençlik Ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür Ve Araştırma Genel Müdürü Huzeyfe YılmazSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5