TSYD'den Arda Turan'a kınama

İSTANBUL (AA) - TSYD'den yapılan açıklamada, Arda'nın takım uçağında Bilal Meşe'ye yaptığı fiziki ve sözlü saldırının kabul edilemez olduğunu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Futbol Takımımızı taşıyan uçakta takım kaptanı Arda Turan’ın, spor yazarı ve derneğimiz üyesi Bilal Meşe’ye fiziki ve sözlü saldırısı, her ne sebeple olursa olsun asla kabul edilemez. Bu saldırının milli takımımızın kaptanı tarafından gerçekleştirilmiş olması olayın vahametini katlayarak artırmaktadır. Ülkemizde spor gazeteciliğinin uzun yıllardır onurlu temsilcilerinden biri olarak çalışan Bilal Meşe'ye yapılan bu saldırıyı, tüm üyelerimize ve Türk basınına yapılmış kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz. TSYD olarak her platformda spor gazetecilerinin haklarını korumaya ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizi bildirir, değerli gazeteci Bilal Meşe’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Muhabir: Erkan Tiryaki