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TSYD'nin 54. Antalya Buluşması

- Organizasyona 250'nin üzerinde spor yazarının katılması bekleniyor

TSYD'nin 54. Antalya Buluşması

ANTALYA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) 54. Antalya Buluşması, yarın başlayacak.

TSYD'den yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirilecek organizasyonun açılış konuşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yapacağı bildirildi.

İki günde 8 ayrı oturumun yapılacağı organizasyonda, 10 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın "Yükselen değer Beşiktaş" adlı oturumda transfer başarılarını anlatacağı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da ilk yarıdaki liderliğin öyküsünü dile getireceği kaydedildi.

Ampute Milli Takımı ile Altınordu Kulübünün yönetici ve oyuncularının da oturumların konukları arasında olacağı belirtildi.

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AntalyaSporTürkiye Spor Yazarları Derneği
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