TÜFAD İstanbul Şubesi'nden Tolunay Kafkas'a ziyaret





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Önsen ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ı ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beylerbeyi'ndeki TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü binasında gerçekleşen ziyarette TÜFAD İstanbul Şubesi Yönetimi, Kafkas'a yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede antrenörlerin sorunları ve gelişimine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

TÜFAD İstanbul Şubesi'nin ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade eden Tolunay Kafkas, TÜFAD'ın futbolun en önemli paydaşlarından biri olduğunu dile getirirken, Türkiye'nin her bölgesinde TÜFAD ile ortak projeler geliştirileceğini belirtti.