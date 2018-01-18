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Tüfenkci'den Katar'da Bülent Uygun'a ziyaret

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Bölgede yaşanan olaylara bakıldığında, Türkiye ve Katar'ın güçlü olması gerekiyor" - El-Gharafa Teknik Direktörü Uygun: - "Türkiye'deki iyi futbolcuları, 2022 Dünya Kupası öncesi buraya transfer etmek adına bir çalışma yapıyorum"

Tüfenkci'den Katar'da Bülent Uygun'a ziyaret

DOHA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar'da Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı El-Gharafa kulübünü ziyaret etti.
Katar'daki temaslarını sürdüren Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile El Ghafara kulübüne gitti.
Uygun ve takım yöneticileriyle sohbet eden Tüfenkci, Türkiye'deki liglerin yanı sıra Katar ligini de takip ettiğini söyledi.
Tüfenkci, El-Gharafa'nın daha üst sıralarda yer alacağına inandığını ve şampiyonluğa oynaması gerektiğini vurgulayarak, "Genç futbolculardan iyileri varsa ve Bülent Hoca da onay veriyorsa Yeni Malatyaspor'a transfer edelim." dedi.
Bakan Tüfenkci, bölgede yaşanan olaylara bakıldığında, Türkiye ve Katar'ın güçlü olması gerektiğinin altını çizdi.
- Türkiye'den, Katar'a futbolcu transferi
El-Gharafa Teknik Direktörü Uygun da Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katar'ın, Ortadoğu'nun incisi olduğunu vurgulayan Uygun, Türkiye ile yürütülen politikalarda önemli mesafe alındığını söyledi.
"Spor elçisi" olarak Katar'da elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Uygun, "Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder'in transferinden mutluyuz. Çok çalışarak, şampiyonluk yolunda yürüyeceğiz. 2022 Dünya Kupası, Katar'da yapılacak. Bu, Katar kadar Müslümanlar ve Türkiye için de çok önemli." dedi.
Uygun, Türkiye'den Katar'a futbolcu transferine ilişkin sorulara da "Olma ihtimali yüksek. Bununla ilgili ayırdığımız önemli bir rakam var. Türkiye'deki iyi futbolcuları, 2022 Dünya Kupası öncesi buraya transfer etmek adına bir çalışma yapıyorum." dedi.

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TOBBRıfat HisarcıklıoğluKatarGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciEl-Gharafanın Teknik Direktörü Bülent Uygun
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