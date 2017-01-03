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Tümörle mücadele eden Russ, yeniden antrenmana çıktı

- Eintracht Frankfurtlu futbolcu Marco Russ, hastalığının ortaya çıkmasının ardından ilk kez takımla idmana çıktı

Tümörle mücadele eden Russ, yeniden antrenmana çıktı


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve yaklaşık 8 ay önce vücudunda tümör tespit edilen Marco Russ, hastalığının ortaya çıkmasının ardından ilk kez takımla antrenman yaptı.

Russ, sezonun ikinci yarısına hazırlanan Eintracht Frankfurt'un bugün yaptığı antrenmanına çıkarak yaklaşık 1,5 saat takımla çalıştı.

Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Nico Kovac, 31 yaşındaki Russ'un yeniden takıma katılmasına sevindiklerini ifade ederek, "Elbette bu güzel ve bizi mutlu etti." dedi.

Kovac, Russ'un Abu Dabi'de yapılacak devre arası kampına götürüleceğine işaret ederek oyuncuyu yavaş yavaş geliştireceklerini kaydetti.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından 30 Nisan'da Marco Russ'tan alınan numune sonucunda, futbolcunun vücudunda tümör olduğu saptanmıştı.

Tecrübeli futbolcu, vücudunda tümör saptanmasına rağmen geçen sezon Eintracht Frankfurt ile Nürnberg arasında oynanan play-out maçında forma giymiş, daha sonra yoğun bir tedavi sürecine başlanmıştı.

Eintracht Frankfurt birkaç ay önce Russ'un sözleşmesini 2019'a kadar uzatmıştı.


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BundesligaEintracht FrankfurtFutbolMarco Russ
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