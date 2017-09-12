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TUR 2017'ye yoğun hazırlık

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun en iyi şekilde gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

TUR 2017'ye yoğun hazırlık

ANKARA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 10-15 Ekim'de düzenlenecek 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) en iyi şekilde gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genellikle nisan ayında düzenlenen turun bu yıl ilk kez ekimde gerçekleştirileceğini anımsattı. Organizasyon ekibinin yurt içi ve dışında faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Küçükbakırcı, "53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun en iyi şekilde gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Tura profesyonel takımlardan yoğun katılım beklediklerini, gerekli tanıtım ve davetleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Küçükbakırcı, şöyle konuştu:

"İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz ve çalışmalarımız planladığımız gibi ilerliyor. Takımlar bildirimlerini yapıyor. Şimdiye kadar 7 takım katılmak istediğini bildirdi. Bu sayınının ay sonuna kadar daha da artacağını bekliyoruz. Yayıncı kuruluşların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçen yıl yayınlarımız yaklaşık 1,5 milyar kişi tarafından izlendi. Dünya Turu kategorisindeki organizasyonla her yıl farklı bölgelerimizi tanıtmayı amaçlıyoruz.. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile diğer paydaşlarımızla değerlendirerek yeni bölge ve güzergahlar üzerinde çalışacağız. Ülkemizin tanıtmaya değer birçok güzellikleri var."

TUR 2017

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) bu yıl ilk kez World Tour (Dünya Turu) kategorisine yükseltilen TUR 2017, 10-15 Ekim'de Alanya-İstanbul arasındaki 6 etapta koşulacak. Bisikletçiler, Akdeniz ve Ege sahillerinde ilerledikten sonra İzmir'den hava yoluyla İstanbul'a geçecek.

Üç yıl boyunca Dünya Turu takviminde yer alacak TUR 2017'in etapları şöyle:

1. etap: Alanya-Kemer

2. etap: Kumluca-Elmalı (Göğübeli)

3. etap: Fethiye-Marmaris

4. etap: Marmaris-Kuşadası

5. etap: Kuşadası-İzmir

6. etap: İstanbul-İstanbul

Muhabir: Hüseyin Doğru

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