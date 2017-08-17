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Türk antrenör Japonya'yı zirveye taşıdı

- Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Tayland'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı

Türk antrenör Japonya'yı zirveye taşıdı


İSTANBUL (AA) - Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Tayland'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan karşılaşmada Tayland ilk iki seti alarak 2-0 öne geçti. Geri kalan bölümde toparlanan Japonya, setleri üst üste kazanarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı ve altın madalyaya uzandı.

Japonya, Asya Şampiyonası'nda dördüncü şampiyonluğuna Türk antrenör Akbaş yönetiminde namağlup ulaşmış oldu.

Tayland gümüş madalyada kalırken, bronz madalyayı Çin'i 3-0 yenen Güney Kore elde etti.

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Asya Kadınlar Voleybol ŞampiyonasıFerhat AkbaşJaponyaTaylandVoleybol
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