Türk antrenör Japonya'yı zirveye taşıdı

İSTANBUL (AA) - Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Tayland'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan karşılaşmada Tayland ilk iki seti alarak 2-0 öne geçti. Geri kalan bölümde toparlanan Japonya, setleri üst üste kazanarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı ve altın madalyaya uzandı.
Japonya, Asya Şampiyonası'nda dördüncü şampiyonluğuna Türk antrenör Akbaş yönetiminde namağlup ulaşmış oldu.
Tayland gümüş madalyada kalırken, bronz madalyayı Çin'i 3-0 yenen Güney Kore elde etti.