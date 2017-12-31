Türk basketbolu 2017'yi başarılı geçirdi





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Türk basketbolu, 2017 yılında kulüpler bazında önemli başarılar elde etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak, Türkiye'ye ilk kez bu kupayı kazandırdı.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde normal sezonu 5. bitiren sarı-lacivertli takım, play-off'ta Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u eleyerek, İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonuna adını yazdırdı.

Dörtlü Final'deki ilk maçında normal sezonun lideri İspanyol temsilcisi Real Madrid'i eleyen Fenerbahçe, finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenerek Türk basketbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en önemli kupasını kazandı.





- Banvit, final oynadı





Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

Banvit, bu organizasyonda gösterdiği başarılı performansla İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dörtlü Final'e katılma hakkı elde etti.

Dörtlü Final'deki ilk maçında Fransa'nın Monaco ekibini mağlup eden Banvit, finalde ise İspanyol ekibi Iberostar Tenerife'ye yenilerek, kupayı rakibine kaptırdı.





- FIBA Avrupa Kupası, Yakın Doğu Üniversitesi'nin





FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılan Türk takımları, tarihi bir başarıya imza attı.

Kupada mücadele eden ekiplerden Canik Belediyespor grup aşamasında elenirken, Yakın Doğu Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Galatasaray ile FIBA Avrupa Ligi'nden gelen Hatay Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Tarihte ilk kez 4 Türk takımı aynı sezon içinde bir Avrupa kupasında yarı final oynarken, bu turda Galatasaray'ı eleyen Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor'u devre dışı bırakan Abdullah Gül Üniversitesi finalist oldu.

Final maçında Abdullah Gül Üniversitesi'ne üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa'nın iki numaralı kupasını müzesine götürdü.





- Fenerbahçe, kadınlarda finalde kaybetti





Fenerbahçe, Avrupa basketbolunun kadınlar düzeyinde yapılan en önemli organizasyonu FIBA Avrupa Ligi'nde ikinci oldu.

Grup aşamasını ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, play-off turundaki rakibini yenerek üst üste 6. kez Dörtlü Final'e çıktı.

Dörtlü Final'deki ilk maçında Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'u yenen sarı-lacivertli takım, finalde ise bir başka Rus ekibi Dinamo Kursk'a mağlup olarak, kupayı almayı başaramadı.





- Erkek milliler bekleneni veremedi





2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) ev sahiplerinden olan Türkiye, organizasyonda iyi bir derece elde edemedi.

EuroBasket 2017'de bir grup ve son 16 turundan itibaren tüm maçlar, Türkiye'de oynandı.

A Milli Erkek Takımı, Sırbistan, Letonya, Rusya, Belçika ve İngiltere'nin yer aldığı D Grubu'nda mücadele etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan grup maçları sonucunda 4. sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, son 16 turuna yükseldi.

Bu turda turnuvanın favorilerinden gösterilen İspanya ile eşleşen milliler, rakibine farklı yenilerek, organizasyona veda etti.





- Kadın milliler Avrupa 5'incisi





A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nı 5. sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir grafik çizdi. Milliler, İtalya, Slovakya ve Belarus'un yer aldığı B Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Yunanistan'a yenilen ay-yıldızlı takım, klasman maçları oynadı. Bu müsabakalar sonucunda organizasyonu 5. sırada tamamlayan A Milli Takım, bu dereceyle 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.