



ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Türk bisikleti 20 yıl öncesinin gerisinde." dedi.

Kasım ayında gerçekleştirilen genel kurulda göreve gelen Küçükbakırcı, AA muhabirine, Türkiye'deki bisiklet sporunun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Münih 1972 ve Montreal 1976 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden eski milli bisikletçi Küçükbakırcı, "Türk bisikleti 20 yıl öncesinin gerisinde. Bütün branşlarda başarı artarken bisiklette naylon başarılar yapılmış, bisikletçi sayısı binlerden, 35'e düşmüş." diye konuştu.

Başkanlığa neden talip olduğunu anlatan Küçükbakırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes bir beklenti içine girmiş. Bu camianın gerçek sahipleri ne zaman bu işe sahip çıkacak diye arayış içerisine girmişler. Bizim seçime katılmamızın sebeplerinden birisi buydu. Camiadan 'Bize sahip çık.' diye ciddi baskılar geliyordu. Bu talepleri geri çevirmedik, programlar yaparak hizmete önce çalıştay düzenleyerek başladık."

Erol Küçükbakırcı, Antalya'da gerçekleştirilen çalıştayda Türk bisikletinde gelinen noktanın tartışıldığını belirterek, "Antrenör gelişim semineri, antrenör ve mekanisyen kursları da düzenledik. Eski şampiyonların hatıralarını ve başarılarını dinledik. Türk bisikletinin geleceğini konuştuk. Önceliğimiz, belediyeleri bisikletle buluşturmak olacak." ifadelerini kullandı.





- "Fransa Turu'na katılacak sporcular yetiştirmeliyiz"





Büyüklerde 35 olan sporcu sayısını tekrar binlere çıkarmak için çalışacaklarını vurgulayan Küçükbakırcı, hedeflere ilişkin şunları kaydetti:

"Devlet büyüklerimizin desteğiyle okullara girmek, veledromlar yapıp, bisiklet ligi kurmayı hedefliyoruz. Bisiklet ligi kurunca illa ki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri bisiklet takımı oluşturacaktır. Bu kulüplerin ciddi bir seyirci desteği var. Ayrıca her ile bir mekanisyen, bir antrenör kazandırmayı amaçlıyoruz. Ülkemizi Fransa Turu'nda temsil edecek sporcular yetiştirmeyi, olimpiyatlara hazırlamayı istiyoruz."





- "Takvime 4 uluslararası tur daha eklendi"





Başkan Küçükbakırcı, 2017 takvimine Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dışında 4 uluslararası organizasyonun daha eklendiğini bildirdi.

Türkiye'de yeterince bisiklet faaliyetinin yapılmadığını dile getiren Küçükbakırcı, "Takvime Karadeniz, Akdeniz, Konya Mevlana ve Çaka Bey turları ilave edildi. Bunlar uluslararası turlar. Böylece 2017 yılında ülkemizde 5 uluslararası tur düzenlenecek." diye konuştu.