Türk dağcılar

ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) yüksek irtifa programında yer alan Lenin, Korjenevskaya ve İsmail Samani tırmanışlarında "ilkeler"e imza atıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 14 sporcu ile gerçekleştirilen organizasyonda, Korjenevskaya ve İsmail Samani tırmanışlarıyla, federasyon tarihinde ilk kez aynı ekipten sporcular, iki farklı zirveyi tamamlamış oldu.

Lenin tırmanışında ise 7 bin 134 metreye çıkan 21 yaşındaki Muhammed Yılmaz, 7 bin metreyi gören en genç Türk dağcı unvanını kazandı.

TDF Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı tırmanışta iki zirve yapmanın oldukça zor olduğunu belirterek, "Federasyon tarafından düzenlenen tırmanışlarda ilk kez iki zirve birden yapıldı. Yüksek irtifa koşulları göz önüne alındığında çok zor ve yorucu bir iş. Ortalama 35 gün sürüyor. Bu anlamda oldukça önemli bir tırmanıştı. Seneye tekrar gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Başar, Muhammed Yılmaz'ın da federasyon tarihinde bir ilke imza attığını belirterek, genç dağcının başarılarının devamını diledi.

Tırmanışlarda yer alan sporcular şöyle:





- Lenin Dağı





İbrahim Akçay, İbrahim Çelik, Muhammed Yılmaz, Yılmaz Seferoğlu, Zekiye Kaya, Semra Keskin





- Korjenevskaya ve İsmail Samani





Yıldırım Seçmen, Müslüm Öndeş, Esin Handal Arslan, Serdal Televi, Cihan Yıldırım, Cemal Zerepcan, Adem Gül, Mustafa Aksoy