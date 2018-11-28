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Türk Ekonomi Bankası, Kastamonu Belediyespor'a sponsor oldu

KASTAMONU (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor'un forma sponsoru oldu.TEB Kastamonu Şube Müdürü Mustafa Ertürk, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı...

Türk Ekonomi Bankası, Kastamonu Belediyespor'a sponsor oldu
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KASTAMONU (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor'un forma sponsoru oldu.

TEB Kastamonu Şube Müdürü Mustafa Ertürk, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sporu ve sporcuyu desteklediklerini söyledi.

Ertürk, TEB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu'nun Kastamonu sevdalısı olduğunu belirterek, "Bunu da bugüne kadar yapmış olduğu bağış ve sponsorluklarla göstermiştir. Kastamonu'ya üniversite, okul ve spor alanında birçok bağış yapılmıştır. Kastamonu Belediyespor ile yaptığımız bu sponsorlukla Hasan Bey'in Kastamonu'ya bakış açısının ne derece olduğunu ölçebiliriz." dedi.

TEB'in gençlerin spora yönlendirilmesinde de etkin rol aldığını dile getiren Ertürk, şunları kaydetti:

"Hentbol takımı ve TEB ailesine sponsorluğun hayırlı olmasını diliyorum. Gücümüzün yettiğince, bankamızın kural ve kaideleri içerisinde bu işleri yapmaya devam edeceğiz. TEB ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu, AK Parti Kastamonu Milletvekilimiz Hakkı Köylü'ye de Devrekani ilçesinde bir yurt sözü vermiştir. Bu da gençlere, Kastamonu'ya bir hizmettir. "

Kastamonu Belediyespor'un kulüp başkanı Bülent Bıyıklı ise TEB'e teşekkür ederek, sponsorluktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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