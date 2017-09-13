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"Türk futboluna damga vuracak daha çok genç oyuncumuz var"

- Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Saral: - "2010-2011 sezonunun şampiyon kadrosundan sonraki en kaliteli kadro bugünkü kadrodur" - "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Türk futbolunun yüz akı" - "Altyapıya çok önem veriyoruz. Dünyaya futbolcu arzı yapabilecek potansiyele sahibiz"


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, "2010-2011 sezonunun şampiyon kadrosundan sonraki en kaliteli kadro bugünkü kadrodur." dedi.

Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un yeniden şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olarak gösterilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını ifade eden Saral, "Başarı dolu yılların ayak sesidir bu nokta. Bugün herkesin saygı duyduğu ve rakiplerimizin çekindiği bir kadro kalitesine sahibiz. 2010-2011 sezonunun şampiyon kadrosundan sonraki en kaliteli kadro bugünkü kadrodur. Bu kadro 8. şampiyonluğumuzun kemik kadrosu olacaktır." diye konuştu.

Ligdeki rakiplerinin de kaliteli kadrolara sahip olduğunu vurgulayan Saral, şöyle devam etti:

"Biz meseleye şöyle bakıyoruz; Trabzonspor'un rakibi kendisidir. Camiamız, taraftarımız kenetlenirse, teknik kadromuz ve takımımız sabırla, Trabzonspor'un büyüklüğüne, asaletine yakışır, motive edici şekilde desteklenirse destansı başarılara imza atarız. Rakiplerin ne yaptığının çok önemi yok. Tarihte olduğu gibi bugün de Trabzon'a deplasmana gelen rakiplerin dizlerinin titrediğini hissedebiliyoruz. Trabzon deplasmanına rahatlıkla 3 puan yazan teknik adamlar bu durumdan rahatsız olsa da biz bu durumdan çok gururluyuz."


- Altyapıya önem veriliyor


Yönetim kurulu toplantılarında gündemlerindeki en önemli maddelerden birinin daima altyapı olduğunu kaydeden Saral, "Altyapıya çok önem veriyoruz. Sistemin doğru işleyebilmesi için çalışıyoruz. Trabzon'un arz ettiği potansiyelin farkındayız. Dünyaya futbolcu arzı yapabilecek potansiyele sahibiz." ifadelerini kullandı.

Üretimden yana olan bir yönetim olduklarını söyleyen Saral, "Trabzonspor'un yarınları için planlamalar yapıyoruz. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Türk futbolunun yüz akı. Herkes bilsin ki Türk futboluna damga vuracak daha çok genç oyuncumuz var. Hepsi zamanı geldiğinde vitrine çıkacak." değerlendirmesini yaptı.

Bordo-mavili kulübün mali yapısı konusunda da önemli çalışmalar yaptıkların aktaran Gökhan Saral, şunları kaydetti:

"Borçlanmadan harcama yapmayı başarabilen, faizlerle mücadeleyi sistematize eden, altyapıları destekleyen ve oradaki cevherleri gün yüzüne çıkaran, sportif ve ekonomik başarı dengesini gözeten yönetimimiz örnek alınmalıdır. Türk futbolunu yönetenler Trabzonspor'u örnek alsınlar."

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGökhan SaralSüper LigTrabzonspor
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