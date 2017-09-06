Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

"Türk futbolundaki problem, yabancı sorunu değil"

- Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Buruk: "Yabancı kuralı uzun zamandır var. Bu kuralının bir maç kaybettikten sonra konuşulmasını, bahane olarak ortaya sürülmesini yanlış olarak düşünüyorum"

MANİSA (AA) - Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Türk futbolunda yabancı oyuncu kuralı sorunun en sonda yer aldığını belirterek, "Yabancı kuralı uzun zamandır var. Bu kuralının bir maç kaybettikten sonra konuşulmasını, bahane olarak ortaya sürülmesini yanlış olarak düşünüyorum." dedi.

Buruk, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde üçüncü sırada bulunmanın çok değerli olduğunu belirtti.

Ligin gün geçtikçe zorlaşacağına dikkati çeken Buruk, "Geçtiğimiz sezondan gelen galibiyet serimiz vardı. Bu sene de oyun ve galibiyet olarak devam ediyoruz. Bu hafta da Bursaspor karşısında devam ettirmek istiyoruz. Biz de üst sıraları kovalamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Basında çıkan Ryan Donk iddialarını yalanlayan Buruk, Hollandalı futbolcuyla hiç ilgilenmediklerini dile getirdi.

Transfer döneminin son iki gününde özel oyuncularla ilgileneceklerini aktaran Buruk, "Kulübümüzün bütçesine ve kişilik olarak takımımıza uyacak oyuncuları seçtik. İstediğimiz tipte bir oyuncu olmazsa transfer yapmadan bitiririz." ifadelerini kullandı.

Buruk, Türk futbolunda öncelikli olarak altyapıya ve tesis yapımına önem verilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Yabancı kuralı yeni çıkmadı. Uzun zamandır var. Yabancı kuralının bir maç kaybettikten sonra konuşulması bahane olarak ortaya sürülmesini yanlış olarak düşünüyorum. Türk futbolundaki problem yabancı sorunu değil. Yabancı oyuncu sayısının soru işaretleri belki Türk futbolunun gelişiminde en son sırada yer alır."

Rekabetin olduğu her yerde başarı olacağını kaydeden Buruk, Türk futbolunun ilerlemesi için herkese görevlerin düştüğünü belirtti.


- Antrenman


Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan yeşil-siyahlı ekip, çalışmalarına devam etti.

Akhisar Belediyespor'un antrenmanı koşunun ardından pas ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akhisar BelediyesporBursasporFutbolSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5