ANKARA (AA) - Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Challenge Tour'un faaliyet takviminde yer alan KPMG Trophy Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Ali Altuntaş, Türk golf tarihine geçti.

30'u aşkın ülkeden 156 sporcunun katıldığı organizasyonda ikinci raunt sonunda -4 oynayarak 33. sıraya yükselen Altuntaş, elemeleri geçerek üçüncü ve dördüncü rauntta mücadele etme hakkı kazandı.

Altuntaş, böylece Türkiye dışında düzenlenen Challenge Tour organizasyonlarında elemeleri geçen ilk Türk golfçü oldu.

Daha önce Ediz Kemaloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğindeki bir Challenge Tour organizasyonunda elemeleri geçme başarısı göstermişti.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar