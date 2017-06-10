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Türk golf tarihine geçti

- Milli sporcu Ali Altuntaş, Türkiye dışında düzenlenen Challenge Tour organizasyonlarında elemeleri geçen ilk Türk golfçü oldu

Türk golf tarihine geçti


ANKARA (AA) - Milli sporcu Ali Altuntaş, yurt dışında yapılan Challenge Tour organizasyonlarında profesyonel kategoride elemeleri geçen ilk Türk golfçü unvanını elde etti.
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Challenge Tour'un faaliyet takviminde yer alan KPMG Trophy Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Ali Altuntaş, Türk golf tarihine geçti.
30'u aşkın ülkeden 156 sporcunun katıldığı organizasyonda ikinci raunt sonunda -4 oynayarak 33. sıraya yükselen Altuntaş, elemeleri geçerek üçüncü ve dördüncü rauntta mücadele etme hakkı kazandı.
Altuntaş, böylece Türkiye dışında düzenlenen Challenge Tour organizasyonlarında elemeleri geçen ilk Türk golfçü oldu.
Daha önce Ediz Kemaloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğindeki bir Challenge Tour organizasyonunda elemeleri geçme başarısı göstermişti.
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Anahtar Kelimeler:
KPMG Trophy TurnuvasıGolfEdiz KemaloğluChallenge TourAli Altuntaş
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