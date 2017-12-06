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Türk güreşçiler UWW'nin zirvesinde

- Kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar, grekoromen stil 85 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp, dünya sıralamasında ilk basamakta yer aldı

Türk güreşçiler UWW'nin zirvesinde


ANKARA (AA) - Milli güreşçiler, son dönemde elde ettikleri sonuçlarla Dünya Güreş Birliği (UWW) dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

UWW'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar, grekoromen stil 85 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp, dünya sıralamasında ilk basamakta bulunuyor.

Yasemin, Metehan ve Rıza, 21-26 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Serbest stil 125 kiloda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, ikinci sırada bulunurken, 74 kiloda Soner Demirtaş, 3. sıraya yerleşti.

Kadınlar 48 kiloda Evin Demirhan, 63 kiloda Hafize Şahin, grekoromen stil 75 kiloda Fatih Cengiz, serbest stil 61 kiloda Cengizhan Erdoğan ve 65 kiloda Mustafa Kaya, listenin 5. sırasında yer aldı.

Grekoromen stil 66 kiloda Atakan Yüksel, listenin 4. basamağında bulunurken, serbest stil 70 kiloda Yakup Gör, 7. basamakta kendisine yer buldu.


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